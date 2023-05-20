فضيحة مدوية.. تلاعب بنتائج مباريات كرة القدم في البرازيل

اكتشف أحد مسؤولي الشرطة في البرازيل، ويدعى هيوغو خورخي برافو، فضيحة كبيرة ومدوية تتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم بالبلاد.

وقد عمل المسؤول في الشرطة "برافو" بكتمان شديد للحصول على اعترافات من أحد اللاعبين، ولإجراء اتصالات مع مجرمين يقودون هذا المخطط، وكذلك للحصول على إيصالات أثبتت مقدار الأموال التي تم إنفاقها.

وقام مجلس النواب يوم الأربعاء بفتح تحقيق يستمر 120 يوما على الأقل، ويتضمن سماع شهادات لاعبين ومديرين تنفيذيين بشركات مراهنات رياضية ومسؤولي أندية.

وكانت دفعت النتائج التي توصل إليها "برافو" إلى فتح تحقيق واسع النطاق في التلاعب بنتائج المباريات في البرازيل، والذي أوقع بالفعل نحو 15 لاعبا من أندية دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية وكذلك البطولات المحلية.

وأدى التحقيق السري الذي أجراه المسؤول الشرطي عن أحد أندية الدرجة الثانية إلى إتخاذ إجراء من مكتب المدعي العام في ولاية خوياس، وفي وقت لاحق من جانب الشرطة الفيدرالية والكونغرس في البلاد.

جدير ذكره أنه بدأ التحقيق في تشرين الثاني/ نوفمبر، بالتركيز على ثلاث مباريات بعد أن وصلت أدلة برافو إلى مكتب المدعي العام.