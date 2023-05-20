"مقلاع داود" الذي استخدم لاعتراض صواريخ سرايا القدس يقدر بـ 17 ضعف سعر طائرة بدون طيار

بدأ الإعلام العبري بكشف تفاصيل صمته بعد جولة "ثأر الأحرار" التي خاضها مجاهدو سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، حيث كشف الإعلام العبري اليوم السبت 20 مايو 2023 عن تفاصيل جديدة حول منظومة "العصا السحرية" أو ما يطلق عليها "مقلاع داود "، التي استخدمت لاعتراض صواريخ من قطاع غزة.

وحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، أشارت إلى أن المنظومة سجّلت أول اعتراضين تشغيليين خلال إطلاق الصواريخ على تل أبيب في الأيام الماضية، وأعدت خصيصا للتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وأفادت بأن تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد قيمته مليون دولار، ما يعني 17 ضعفاً لسعر كل طائرة بدون طيار، ومثل طائرة شاهد 139 الإيرانية معرضة بالفعل للاعتراض بوسائل الحرب الإلكترونية الرخيصة.

واستدركت قائلة: "لكن سربًا واحداً من هذه الطائرات يمكن أن يسبب أضرارًا كبيرة للمواقع الاستراتيجية في "إسرائيل"، كما شاهدنا في المملكة العربية السعودية وخاصة في أوكرانيا".

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شنّ خلال الأيام القليلة الماضية عدوانًا على قطاع غزة نجم عنه استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة آخرين، فيما ردت المقاومة الفلسطينية سرايا القدس بإطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة والأراضي المحتلة بما فيها تل أبيب والقدس .