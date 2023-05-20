إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المُخدرة إلى غزة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، فجر اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة مخدرة من نوع روتانا "كبتاجون"، مخفية داخل عبوات "ثلج الأفراح" قُبيل محاولة إدخالها وتهريبها إلى قطاع غزة.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أحمد القدرة: "في إطار جهود إدارته في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، تمكنت دائرة مراقبة المعابر والموانئ بمكافحة المخدرات من ضبط الكمية المذكورة داخل شحنة عبوات من ثلج الأفراح".

وقال العميد القدرة: "إنه من خلال تتبع حركة شاحنات البضائع الواردة إلى القطاع بالاشتراك مع الهيئة العامة للمعابر والحدود، تم الاشتباه بإحدى الشاحنات، حيث جرى تفتيشها بشكل دقيق".

وأوضح القدرة أنه تم البدء الفوري باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، وصولاً إلى تمكن دائرة التحري المركزي بالاشتراك مع مكافحة المخدرات بمحافظة غزة من تحديد هوية الأشخاص المشتبه بهم، والتي أفضت إلى إلقاء القبض على 5 مشتبهين متورطين في القضية.

وبيّن أنه تم ضبط مبلغ مالي بقيمة 8050 شيكلاً، والتحفظ على 3 أجهزة خلوية استخدمت في عملية التهريب، لافتاً إلى أنه تم إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وشدد العميد القدرة على إصرار ومضي شرطة مكافحة المخدرات في ملاحقة وضبط عمليات التهريب إلى قطاع غزة، والوقوف سداً منيعاً ضد كل من يحاول الإتجار أو الترويج بالمواد المخدرة.