الاحتلال يُغلق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 20-5-2023، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله"، لليوم الثامن على التوالي.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق أخرى طويلة ووعرة".

جدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس الجمعة، أربعة مواطنين من القرية، التي تتعرض والقرى المجاورة لهجمات مستمرة من قبل المستوطنين، تتمثل في الاعتداء على المزارعين، وقلع الأشجار، وإحراق المحاصيل، وتخريب خطوط المياه.