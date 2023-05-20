يعتبر شرب العصائر الطبيعية بمختلف أنواعها، فهي تعمل على تعويض الجسم عن السوائل التي فقَدها أثناء الصيام، ويرفع كفاءة جهاز المناعة.

وينصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة، بتناول العصائر الطبيعية لما لها من فوائد عظيمة لصحة الجسم، ومده بالنشاط والحيوية ومن هذه الفوائد:

ما هي الفوائد الصحية للعصائر الطبيعية؟

1- تزوّد المرء بالمواد المضادّة للأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان.

2- غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي الصحة.

3- تمنح الجسم المزيد من السكريّات، ونشاطاً وحيوية.

4- تتضمّن الفيتامين "سي" الذي يقي الجهاز العصبي.

5- تُنظِّف الجسم من السموم المتراكمة وتُسهِّل تخفيض الوزن.

6- تُرطِّب الأمعاء وتحميها من الالتهابات، وتحسين أداء الجهاز الهضمي.