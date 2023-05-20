مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم السبت 20/5/2023، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل الشاب منتصر حسن أبو عياش، وذلك عقب اقتحام جيش الاحتلال منزله.

بالإضافة إلى اعتقال ستة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء، واحتجزت مركباتهم في مسافر يطا جنوب الخليل.

والمعتقلون هم: إسلام عيسى ربعي، ومحمد زياد ابو حميد، وعلي عيسى علي ربعي، والأشقاء مالك والياس واسلام احمد ربعي، وهم من مجموعة "صقور الجنوب للدفع الرباعي".

واحتجزت قوات الاحتلال مركباتهم في منطقة خشم الدرج بمسافر يطا، أثناء قيامهم بمسار سياحي في تلك المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال معززة بآليات وجيبات عسكرية، بلدة فقوعة شرق جنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، تخللها رشق جنود الاحتلال بالحجارة.