الإعلامي الحكومي يوضح حقيقة الممر المائي مع مصر

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فجر اليوم السبت، توضيحاً حول حقيقة الأخبار التي تحدثت عن تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة.

وقال "الإعلامي الحكومي" في صريح صحفي: "تداولت بعض المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة حول تفعيل خط ملاحي من ميناء العريش لميناء غزة، وقد ساهم في ترويج هذه الأخبار وجود تسجيلات لبعض الأشخاص يتحدثون ببعض التفاصيل".

أوضح أنه بعد التواصل رسميا مع جهات الاختصاص في الجانب المصري أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ عن الصحة، وأن الأشخاص الذين يتم الزج باسمائهم في التسجيلات ليس لهم أي صفة رسمية، وليسوا مخولين بالحديث أو التصريح نيابة عن جهات الاختصاص المصرية، مع التأكيد أن كل ما يتم الحديث به غير صحيح مطلقا.

ودعا "الإعلامي الحكومي" وسائل الإعلام الاعتماد فقط على ما يصدر من جهات اختصاص وشخصيات رسمية، وعدم التعاطي مع هذه الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة، ونحذر من مغبة تداول هذه الأكاذيب على منصات التواصل الاجتماعي.