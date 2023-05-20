بايدن يقرر تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" وزيلنسكي يشيد بالخطوة

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، تزويد أوكرانيا بطائرات متطورة من طراز "إف 16" في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكان بايدن قد أبلغ قادة "مجموعة السبع" أن واشنطن ستدعم تسليم طائرات حربية متطورة بما يشمل مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا، بالإضافة لدعم جهود تدريب طيارين أوكرانيين.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بقرار "تاريخي" من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبلغ قادة مجموعة السبع بأن بلاده ستدعم تشكيل تحالف لتسليم مقاتلات لكييف وتدريب طيارين.

وقال زيلينسكي عبر حسابه على تويتر: "نرحب بقرار الولايات المتحدة التاريخي والرئيس الأميركي بدعم تحالف دولي لتسليم مقاتلات. هذا سيعزز بشكل كبير قدرة جيشنا في الجو.