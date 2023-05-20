الاحتلال يعتقل فتى بعد مداهمة منزل عائلته في بيت أمر بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت 20 مايو 2023، فتى من بلدة مر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منزل عائلته.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى منتصر حسن أبو عياش (16عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد مداهمة منزل عائلته، واقتادته إلى مراكز التحقيق.

ومنذ سنوات تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شن حملات مداهمات واعتقالات في جميع أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة، لكنها في الغالب تتركز في محافظتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل لإطلاق النار في كل عملية.