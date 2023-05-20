الأرصاد: أجواء غائمة وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم السبت 20 مايو 2023، غائماً جزئياً بشكل عام ربيعياً لطيفاً ومعتدل نهاراً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، إذ تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.