بالصور القيادية حميد: مشاركة النساء بمهرجان "ثأر الأحرار" تأتي في سياق الانتماء والحث على الجهاد والمقاومة

أكدت القيادية بحركة الجهاد الإسلامي، آمنة حميد أن توافد النساء اللاتي كُنَّ في مرمى النار في معركة ثأر الأحرار منذ لحظة بدء العدوان على قادة سرايا القدس حتى حققت سرايا القدس النصر بثباتها وإدارتها الحكيمة للميدان عسكريا وسياسيا في معركة مفتوحة مع عدو غادر، إنما يأتي في سياقه الطبيعي وهو الانتماء والحث على مواصلة درب الجهاد في سبيل الله ورد كيد وعدوان العدو الصهيوني.

وأشارت حميد في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن الحشود الغفيرة من النساء والأطفال كانت دليلًا راسخًا على أن رقعة الثأر في قلوب الفلسطينيات تزيد كلما أوغل العدو الصهيوني باستهداف واغتيال أبناءهم وبناتهن وأطفالهم.

وأكدت القيادية حميد بأن تلبية نداء القتال في السلم والحرب انما واجب يتفوق على الإمكان وان كل مقدرات العدو الصهيوني العسكرية والأمنية لن ترعب جيشًا من الأمهات يحفظن الوصايا ويسِرنَّ على ذات الدرب ويقمن بإعداد جيش أكبر بإذن الله على يده التحرير.

وشاركت الآلاف من النساء والأطفال في مهرجان تأبين شهداء معركة "ثأر الأحرار"، الذي أقامته حركة الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.

ونظمت حركة الجهاد الإسلامي اليوم مهرجان تأبين شهداء معركة "ثأر الأحرار" بساحة الكتيبة وسط مدينة غزة ، تزامنًا مع الساحات الأخرى.





















