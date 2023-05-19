"أبو شاهين": مشاركة عشرات الآلاف بمهرجان "ثأر الأحرار" يُشكِّل استفتاءً شعبيًّا على المقاومة

قال عُضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين علي أبو شاهين، إنَّ "مشاركة عشرات الآلاف من شعبنا في غزة وجنين وبيروت ودمشق، بمهرجان تأبين شهداء معركة ثأر الأحرار؛ يُشكِّل استفتاءً شعبيًّا حول التحام شعبنا مع المقاومة، وتمسكه بها خيارًا استراتيجيًّا حتى تحرير كل فلسطين".

وأضاف "أبو شاهين" خلال مشاركته في المهرجان الذي نظَّمته حركة الجهاد الإسلامي في الساحة اللبنانيَّة، يوم الجُمُعة: "لم نستغرب مطلقًا مشاركة الحشود الكبيرة من شعبنا في مهرجان المقاومة، وهذا يُدلّ على الثقة برجال المقاومة في الميدان".

وتابع: "شعبنا العظيم يُقدِّر حجم التَّضحيات والإنجاز للمقاومة؛ لذلك كان وفيًّا لدماء الشُّهداء والقادة، وهذا ما تعكسه حجم المشاركة الكبيرة في مهرجان تأبين شهداء معركة ثأر الأحرار".

وقال: "شُهداء المعركة قادة وجنودًا ومدنيين كانوا يدافعون عن هُويَّة شعبنا وكرامته وحريَّته".

وشدَّد على أنَّ "دِماء الشُّهداء لن تذهب سدى، وأنها تسَري الآن بعروق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات".

وجدَّد التأكيد على أنَّ الجهاد الإسلامي والمقاومة فرضت شروطها على العدوِّ "الإسرائيلي" بأنَّ الدم الفلسطيني خطٌ أحمر لا يكمن تجاوزه مطلقًا.

وشدَّدَ على أنَّ "الجهاد الإسلامي خرجت أكثر قُوَّة وإصرارًا وعزيمة على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتَّى التَّحرير".