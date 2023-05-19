"الجهاد الإسلامي" برفح تشكر الجماهير التي شاركت في مهرجان "ثأر الأحرار"

وجهت حركة الجهاد الإسلامي - اقليم رفح بجزيل الشكر والعرفان للجماهير الوفية للشهداء والمقاومة التي زحفت من كل مناطق اقليم رفح للمشاركة في مهرجان "ثأر الأحرار" ، الذي أقامته الحركة عصر اليوم في أرض الكتيبة بمدينة غزة.

وفي كلمة لمسؤول اقليم رفح قال "هذه الجماهير تعلن بوضوح انحيازها لنهج الجهاد والمقاومة وتجدد البيعة لشهداء معركة "ثأر الأحرار".

وأضاف "نعاهد الله تعالى ثم نعاهد جماهيرنا الوفية أن نحمي خيارها وأن نمضي على طريق الشهداء ونحفظ وصاياهم".

وعبّر "الشيخ عيد" عن شكرهُ العميق لكافة الحضور على مشاركتهم التي تدلل على عمق العلاقة التي نفتخر بها ، والتي يتم تجسيدها في كل المحطات.

وثمّن دور كافة الملفات والدوائر التنظيمية والحركية والعسكرية والاطار النسوي لجهودهم في انجاح المهرجان.