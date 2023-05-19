الشَّيخ عزَّام: المشاركة الحاشدة بتأبين شُهداء "ثأر الأحرار" تعكس تمسُّك شعبنا بالمقاومة

أكَّد عُضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشَّيخ نافذ عَزَّام، يوم الجُمعة، أنَّ "احتضان شعبنا الفلسطيني لسرايا القُدس والمقاومة ليس جديدًا، مشدِّدًا على أنَّ حاضنتها الشعبيَّة تؤمن بأنَّ المُقاومة الخيار الوحيد القادر على استرداد حقوق شعبنا الفلسطينيّ.

وقال الشَّيخ عَزَّام خلال مشاركته بمهرجان تأبين شُهداء "ثأر الأحرار" بساحة "الكتيبة" وسط مدينة غزَّة: "احتضان شعبنا للمقاومة يؤكد تمسكه بحقوقه، واعتزازه وفخره بمن يدافع عن كرامتهم وعن عزَّتهم وعن شعبهم".

وأضاف: "مهرجان تأبين الشُّهداء اليوم شَكَّل رسالة مهمَّة للعدوِّ بأنَّ شعبنا كتلة واحدة مع المقاومة وخلفها ويدعمها بقُوَّة، حتى تحقيق أهدافه بتحرير المسجد الأقصى المبارك وتحرير تراب كل فلسطين".