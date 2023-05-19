الاعلام الإسرائيلي يتسائل بعد مهرجان "الجهاد" أين الردع الذي يتحدث عنه نتنياهو!!

تناولت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الجمعة مهرجان "ثأر الأحرار"، الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة، لتأبين شهداء معركة "ثأر الأحرار".

وقال موقع حـدشـوت الـعـبــري: "الجهاد الإسلامي يقيم حفلاً كبيراً في قطاع غزة وسوريا ولبنان وكأنه لم يقتل أحدا منهم."

وتابع الموقع العبري يقول: "نتساءل أين الردع الذي يتحدث به رئيس حكومة نتنياهو!!"

احتشد الالاف من أنصار الجهاد الاسلامي للمشاركة في فعاليات المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة "الجهاد" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية تأبينا لشهداء العدوان الاخير على غزة .

حيث شارك عشرات الالاف بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة للمشاركة الفاعلة في تأبين الشهداء القادة الذين تم اغتيالهم خلال معركة سيف القدس وهم الشهيد القائد جهاد الغنام والشهيد القائد خليل البهتيني والشهيد القائد طارق عز الدين والشهيد القائد إياد الحسني والشهيد القائد أحمد أبو دقة والشهيد القائد علي غالي والشهيد القائد علي الأسود الذي اغتيل في سورية قبل عدة أسابيع والشهيد القائد خضر عدنان وثلة طويلة من الشهداء الأبطال الذي قضوا في معركة ثار الأحرار .

ورفع المشاركون صور الشهداء ورايات الجهاد الاسلامي وطالبوا المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها سرايا القدس بالانتقام للشهداء الابطال .

وتقدم الحضور قادة الفصائل الفلسطينية وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في معركة ثأر الأحرار .



وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على قطاع غزة في التاسع من الشهر الجاري، استمرت خمسة أيام، وأدت لارتقاء 33 شهيداً، وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية.

كما أطلقت سرايا القدس، المئات من الصواريخ تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، خلال عملية أطلقت عليها "ثأر الاحرار".