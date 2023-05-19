القيادي في الجبهة فؤاد: العدو فشل في الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد اليوم الجمعة 19/5/2023، على الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة المسلحة ولا للتنسيق الأمني، مشدداً على أن العدو حاول الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي لكنه فشل في ذلك.

وشدد في كلمة القوى والفصائل في الساحة السورية، خلال كلمة لها خلال المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة الجهاد الإسلامي في ساحة الكتيبة بمدينة غزة بالتزامن مع جنين ولبنان وسوريا، على أن شعبنا سجل انتصاراً وإنجازاً تاريخياً في معركة "ثأر الأحرار"

وقال:" أترحم على أرواح الشهداء من جميع فصائل المقاومة، ومن النساء والأطفال الذين قضوا في مجازر العدوان الإسرائيلي الأخير، و تحية لشعبنا في غزة وفي كافة أماكن التواجد الفلسطيني

واعتبر أن ما حدث كان انتصاراً سيتلوه انتصارات أخرى، والإمكانيات العسكرية التي بين يدي فصائل المقاومة أكبر بكثير من الذي استعمل في المعركة.

وأضاف فؤاد :" نجح العدو باغتيال قادة سرايا القدس والمقاومة. لكن المقاومة ردت بقوة على العدوان، وفي النهاية انتصرت، وفرضت شروطها."

وأكد على أن المقاومة حققت انتصاراً نوعياً، والتكتيك العسكري الذي استخدم في هذه المعركة كان سليماً، كما أن الوحدة كانت عاملاً هاماً في تحقيق الإنجازات.

وتابع:" الآن نحن في مرحلة الردع، والرد، لأن العدو لم يستطع أن يقتحم مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس"

وقال:" يجب إلغاء اتفاق "أوسلو" والتنسيق الأمني مع العدو، وما بينهما، و على العرب أن يُلغوا اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، و القيام بتقديم الوثائق اللازمة للمؤسسات الدولية، لمحاكمة العدو على جرائمه بحق شعبنا.

- التحية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. التحية لسورية التي انتصرت على المؤامرة الدولية. التحية لليمن الشقيق الذي واكب ما حصل في غزة بالملايين. التحية لمحور المقاومة. التحية لروح الشهيد خضر عدنان ولأرواح كل الشهداء. التحية لكل الأسرى وفي المقدمة منهم الأسير القائد أحمد سعدات.