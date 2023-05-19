بالصور بدء فعاليات مهرجان "ثأر الأحرار" في غزة وصيدا ودمشق

بدأت فعاليات مهرجان تأبين شهداء معركة "ثأر الأحرار" والذي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي بساحة الكتيبة وسط مدينة غزة ، تزامنًا مع الساحات الأخرى.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي كلمة خلال المهرجان، بجانب كلمة للغرفة المشتركة وكلمة لزوجة الشهيد خضر عدنان وكلمات أخرى.

واحتشد الالاف من أنصار الجهاد الاسلامي للمشاركة في فعاليات المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة "الجهاد" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية تأبينا لشهداء العدوان الاخير على غزة .

ورفع المشاركون صور الشهداء ورايات الجهاد الاسلامي وطالبوا المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها سرايا القدس بالانتقام للشهداء الابطال.

وتوافد عشرات الالاف بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة للمشاركة الفاعلة في تأبين الشهداء القادة الذين تم اغتيالهم خلال معركة سيف القدس، وهم الشهيد القائد جهاد الغنام، والشهيد القائد خليل البهتيني، والشهيد القائد طار عز الدين، والشهيد القائد إياد الحسني والشهيد القائد أحمد أبو دقة والشهيد القائد علي غالي، والشهيد القائد علي الأسود، الذي اغتيل في سورية قبل عدة أسابيع، والشهيد القائد خضر عدنان، وثلة طويلة من الشهداء الأبطال الذي قصوا في معركة ثأر القدس .

























