بالصور عوائل الشهداء: كلنا خلف المقاومة وسرايا القدس التي انتقمت لأبنائنا

وجهت عوائل الشهداء التحية للمقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي التي استطاعت الانتقام لأبنائهم خلال معركة ثأر الاحرار بقصف المدن الكبرى والمستوطنات الصهيونية بآلاف الصواريخ .

وأكدت خنساء فلسطين ام ابراهيم الدحدوح في تصريح لمراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يقف خلف المقاومة الفلسطينية ووجهت التحية لامين المقاومة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة.

فيما أكدت عائلة الشهيد أحمد أبو دقة" "أننا اليوم نرفع راسنا عاليا ونحن نقدم ابننا القائد أحمد شهيدا على درب الشهداء وطريق القدس".

واحتشد الالاف من أنصار الجهاد الاسلامي للمشاركة في فعاليات المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة "الجهاد" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية تأبينا لشهداء العدوان الاخير على غزة .

ورفع المشاركون صور الشهداء ورايات الجهاد الاسلامي وطالبوا المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها سرايا القدس بالانتقام للشهداء الابطال.

وتوافد عشرات الالاف بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة للمشاركة الفاعلة في تأبين الشهداء القادة الذين تم اغتيالهم خلال معركة سيف القدس، وهم الشهيد القائد جهاد الغنام، والشهيد القائد خليل البهتيني، والشهيد القائد طار عز الدين، والشهيد القائد إياد الحسني والشهيد القائد أحمد أبو دقة والشهيد القائد علي غالي، والشهيد القائد علي الأسود، الذي اغتيل في سورية قبل عدة أسابيع، والشهيد القائد خضر عدنان، وثلة طويلة من الشهداء الأبطال الذي قصوا في معركة ثأر القدس .