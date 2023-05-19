أبو مجاهد: مهرجان "ثأر الأحرار" يوجّه رسائل للاحتلال "المقاومة بخير"

أكدت لجان المقاومة فلسطين، أن مهرجان "ثأر الأحرار" يوجّه رسائل للاحتلال أن أي مواجهة ستفرض على شعبنا سيكون مآلاتها أكبر من سابقها.

وقال الناطق باسم لجان المقاومة أبو مجاهد، في تصريحات تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن المهرجان وجه أيضا رسالة أن مقاومتنا الفلسطينية بألف خير حتى يندحر العدو عن أرضنا".

وأضاف: "كلنا جنود في مشروع المقاومة وسنواصل درب إخواننا مهما عظمت التضحيات، وهؤلاء القادة سيكتبهم التاريخ، لوقوفهم في مواجهة العدو الصهيوني".

وتوافد الآلاف من المواطنين إلى ساحة الكتيبة في غزة تلبية لدعوة حركة الجهاد الاسلامي في مهرجان "ثأر الأحرار" الذي يأتي وفاء للشهداء الذين ارتقوا في المعركة.