إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدن الضفة المحتلة.

ففي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي بيتا وقريوت، وقرية بيت دجن شرقا.

وقالت المصادر المحلية، إن مواجهات اندلعت في قريوت بعد اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال منطقة نبع الماء في القرية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية بأن 12 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال مواجهات شهدتها المنطقة الشرقية في بيت دجن، فيما أصيب مواطنان بالاختناق خلال مواجهات جبل صبيح في بلدة بيتا، جرى علاجهما ميدانيا.

وفي كفر قدوم، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وانطلقت المسيرة، بعد أداء صلاة الجمعة، من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء القرية، وذلك إحياء للذكرى الـ75 للنكبة وتنديدا بمسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب المصادر ذاتها، فقد داهمت قوات الاحتلال البلدة واعتلت أسطح منازل المواطنين وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز السام تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.