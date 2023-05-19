بالصور وقفة في الأردن قرب سفارة "إسرائيل" دعما لفلسطين والقدس

شارك مئات من الأردنيين، الجمعة، في وقفة قرب مقر السفارة "الإسرائيلية" بالعاصمة عمّان، دعما للفلسطينيين ومدينة القدس المحتلة.

وحملت الوقفة التي نظّمها "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" (حزبي نقابي) في منطقة الرابية على بعد مئات الأمتار من سفارة تل أبيب، شعار "القدس عنوان التحرير".

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها "المقاومة ستبقى مستمرة بعبق الشهداء الذين ننعاهم بكل فخر واعتزاز" و"من عمان تحية فخر للشهداء القادة الأبطال في معركة ثأر الأحرار البطولية"، إلى جانب العلمين الفلسطيني والأردني.

وقال الأمين العام لـ"حزب جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة، خلال مشاركته في الوقفة للأناضول: "المحتشدون يوصلون رسالة واضحة لإسرائيل بأنه لا مكان لهم في القدس، فهذه المدينة ميراث للأمة".

وأضاف: "نقول لقادة العرب المجتمعين في مدينة جدة بالسعودية اليوم، آن لكم أن توقفوا التطبيع وإن عجزتم عن تحرير فلسطين، فلا تظلموها بالتطبيع (..) ونطلب منهم أن يدعموا المقاومة".

والخميس، اقتحم مسؤولون حكوميون وبرلمانيون إسرائيليون ومستوطنون باحات المسجد الأقصى في إطار "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، التي تزامنت مع الذكرى السنوية الـ56 لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، وفقا للتقويم العبري.

كما شنت الكيان "الإسرائيلي" في 9 مايو/ أيار الجاري عملية عسكرية في قطاع غزة لمدة 5 أيام نفذت خلالها غارات أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وردت الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف وتل أبيب، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة عشرات.





