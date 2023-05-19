استطلاع "إسرائيلي": تراجع حزب "الليكود" بعد عملية "ثأر الأحرار"

أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، اليوم الجمعة، حول مقاعد الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست (برلمان الاحتلال) في حال إجراء انتخابات قادمة، مشيراً إلى أن بنيامين نتنياهو فشل في تحقيق الردع، عقب عمليته العسكرية في غزة.

وقال موقع واللاه العبري، إن الاستطلاع أظهر بأن "حزب الليكود" حصل على 25 مقعدًا، خلافا لنتائج استطلاع الرأي الذي تلى عدوانه على غزة، الأسبوع الماضي، وأظهر زيادة مقاعد الحزب بنحو مقعدين، وحصوله على 27 مقعدًا.

وأضاف أن معسكر نتنياهو وائتلافه الحكومي، لم يحصل سوى على 54 مقعدًا، وهو أقل بـ 10 مقاعد مما هو عليه الآن.

وحول الشخصية الأكثر ملائمة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، يرى 42 بالمائة، أن زعيم "المعسكر الوطني" بني غانتس، هو أكثر ملائمة من نتنياهو الذي حصل على 38 بالمائة.

وأشار الموقع إلى أن نتائج استطلاع الرأي، تثبت بأن نتنياهو فشل في تحقيق أحد أهداف العملية، وهو وقف تراجع شعبيته ومحاولة استعادة ثقة الجمهور بقدراته، من خلال اغتيال عدد من قادة "الجهاد الإسلامي".

ويضاف ذلك إلى فشله في ترميم قوة الردع بناء على المعطيات التي دلت على أن 44 بالمائة من الجمهور الإسرائيلي وصف الجولة الأخيرة كغيرها من الجولات، ولم تساهم في ترميم قوة الردع، بل إن 5 بالمائة من الجمهور اعتقدوا بأنها أضعفت قوة الردع أكثر وأكثر.

وقال الموقع العبري، إن توزيعة المقاعد بالكنيست تشبه إلى حد كبير استطلاعات الرأي التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي دل على تراجع معسكر بنيامين نتنياهو وحزبه.