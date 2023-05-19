انطلاق القمة العربية الـ 32 بجدة بالتأكيد على محورية القضية الفلسطينية

انطلقت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية الـ32، تحت عنوان "قمة التجديد والتغيير"، بمشاركة عدد من القادة والزعماء العرب.

وتبحث القمة عدة قضايا رئيسية، من بينها القضية الفلسطينية والأزمة السودانية، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية في إطار الخطط التنموية للجامعة العربية.

وبدأت أعمال القمة بكلمة لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بصفته رئيس الدورة العادية الـ31 للقمة العربية، ألقاها نيابة عنه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.

وأدان تبون، في كلمته مجازر الاحتلال التي ارتكبت في غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، الأسبوع الماضي.

وجدد تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته، وإلى وضع حد للاستيطان الإسرائيلي الممنهج.

ولدى تسلم السعودية رئاسة القمة، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت قضية العرب المحورية، مؤكداً أنها تأتي على رأس أولويات بلاده، و"نعمل معا من أجل التوصل لحلها".

بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الممارسات الإسرائيلية "الرعناء" في الأراضي الفلسطينية، أدت إلى تصعيد مروع في منسوب العنف في الشهور الأخيرة.

وأبرق بتحيته إلى الشعب الفلسطيني، مستنكراً ممارسات الحكومة الإسرائيلية ضده.

وقال: "إن السياسات والممارسات الاستفزازية لتلك الحكومة الممعنة بالتطرف والكراهية، لابد أن تواجه بالتصدي الحازم من المجتمع الدولي".