جماهير حاشدة تشارك في مهرجان"ثأر الأحرار" الذي تقيمه "الجهاد" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية

احتشد الالاف من أنصار الجهاد الاسلامي للمشاركة في فعاليات المهرجان المركزي "ثأر الأحرار" الذي تقيمه حركة "الجهاد" في قطاع غزة وجنين ولبنان وسورية تأبينا لشهداء العدوان الاخير على غزة .

وتوافد عشرات الالاف بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة للمشاركة الفاعلة في تأبين الشهداء القادة الذين تم اغتيالهم خلال معركة سيف القدس وهم الشهيد القائد جهاد الغنام والشهيد القائد خليل البهتيني والشهيد القائد طارق عز الدين والشهيد القائد إياد الحسني والشهيد القائد أحمد أبو دقة والشهيد القائد علي غالي والشهيد القائد علي الأسود الذي اغتيل في سورية قبل عدة أسابيع والشهيد القائد خضر عدنان وثلة طويلة من الشهداء الأبطال الذي قضوا في معركة ثار الأحرار .

ورفع المشاركون صور الشهداء ورايات الجهاد الاسلامي وطالبوا المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها سرايا القدس بالانتقام للشهداء الابطال .

وتقدم الحضور قادة الفصائل الفلسطينية وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في معركة ثأر الأحرار .

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، أن الاستعدادات لمهرجان ثأر الأحرار تجري على قدم وساق بجهود جبارة تليق بالجماهير الكبيرة.

وقال القيادي الهيثم في حديث تلفزيوني عبر قناة "القدس اليوم"، إن هذا الحفل يأتي تكريما للشهداء الأكرم منا جميعا، وتخليدا لتضحياتهم.

وعن رسالة المهرجان، أضاف أن الرسالة الكبرى من المهرجان هو التعبير عن تقدير الجهاد الإسلامي ووفائها لتضحيات الشعب الفلسطيني، والالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة.

وتطرق الهيثم في حواره، لفقرات المهرجان؛ حيث سيكون هناك"كلمة للقائد المجاهد أمين المقاومة أبو طارق النخالة، وللقوى الوطنية، والغرفة المشتركة والعديد من الفقرات".

وشدد القيادي على أن حركة الجهاد الإسلامي "لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي سار معها في أحلك الظروف"، والذي يقوم اليوم بتأكيده على المقاومة واحتضانه لها، وأن مخططات العدو قد فشلت أمام تحدي الجماهير "وستبرهن الجماهير الكبيرة اليوم على عطائهم ومساندتهم للمقاومة".















