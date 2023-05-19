"الجهاد": مهرجأن "ثأر الأحرار" رسالة ووفاء لتضحيات الشعب الفلسطيني

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، أن الاستعدادات لمهرجان ثأر الأحرار تجري على قدم وساق بجهود جبارة تليق بالجماهير الكبيرة.

وقال القيادي الهيثم في حديث تلفزيوني عبر قناة "القدس اليوم"، إن هذا الحفل يأتي تكريما للشهداء الأكرم منا جميعا، وتخليدا لتضحياتهم.

وعن رسالة المهرجان، أضاف أن الرسالة الكبرى من المهرجان هو التعبير عن تقدير الجهاد الإسلامي ووفائها لتضحيات الشعب الفلسطيني، والالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة.

وتطرق الهيثم في حواره، لفقرات المهرجان؛ حيث سيكون هناك"كلمة للقائد المجاهد أمين المقاومة أبو طارق النخالة، وللقوى الوطنية، والغرفة المشتركة والعديد من الفقرات".

وشدد القيادي على أن حركة الجهاد الإسلامي "لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي سار معها في أحلك الظروف"، والذي يقوم اليوم بتأكيده على المقاومة واحتضانه لها، وأن مخططات العدو قد فشلت أمام تحدي الجماهير "وستبرهن الجماهير الكبيرة اليوم على عطائهم ومساندتهم للمقاومة".