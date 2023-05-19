سلطنة عُمان تستنكر اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى

استنكرت سلطنة عُمان، اقتحام المسجد الأقصى المبارك "من قبل أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست تحت حراسة قوات الاحتلال".

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "ندين اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل أحد مسؤولي الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست تحت حراسة من قوات الاحتلال، وما تمثله هذه الانتهاكات المستمرة من استفزاز وتأجيج لمشاعر المسلمين وانتهاك للقانون الدولي".

وجدد تأكيدها على وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته نحو الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل.