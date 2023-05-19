الكشف عن قرب تسيير رحلات حج مباشرة من "إسرائيل" إلى السعودية

أفصحت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن وجود انفراجة في مفاوضات بدأت قبل نحو عام بين إسرائيل والسعودية حول تسيير رحلات جوية مباشرة لنقل حجاج مناطق الداخل المحتل عام ـ48 إلى السعودية.

وبحسب ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "معاريف" صباح اليوم الجمعة، فإن السعودية تتجه إلى الموافقة على تسير رحلات جوية مباشرة لنقل الحجاج من "إسرائيل". .

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى مفاوضات بدأت قبل عام في هذه الشأن، أفضت مؤخرا إلى انفراجة، مشددا على أن هذه الرحلات ستكون مخصصة فقط للمسلمين الذين يعيشون في"إسرائيل" وبهدف الحج.

وقال التقرير: "إن الرحلات المباشرة ستقلع من مطار بن غوريون في اللد أو من مطار رامون في النقب، معتبرا أن ذلك قد يكون مؤشرا على قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين الرياض وتل أبيب".

وزعم أن أن هذه الرحلات قد توفر على الحجاج جوا فترة انتظار تقدر من ساعة إلى خمس ساعات قبل إقلاع رحلتهم الثانية من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن.

ولفتت "معاريف" إلى وجود قلق "إسرائيلي" من التقارب بين طهران والرياض، الأمر الذي قد يحبط مساعي تل أبيب لإنشاء "معسكر إقليمي مناهض لطهران.

جدير ذكره أن السعودية أكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تطبع علاقاتها مع "إسرائيل" طالما لا يوجد تقدم في ما أسمته بـ"عملية السلام" مع الفلسطينيين.