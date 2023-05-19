المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية" تنتقد "نتنياهو" وتؤكد أن ميزان الردع بعد العملية في غزة تراجع

انتقدت المؤسسة الأمنية الصهيونية رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بينيامين نتنياهو، اليوم الجمعة 19-5-2023، مُعبرةً عن عدم رضاها عن التصريحات التي ترى أنها مبالغة بشأن تغيير واضح في "ميزان الردع" بعد العملية العسكرية الأخيرة بقطاع غزة، وخاصة تلك التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وزعمت الصحيفة العبرية: " المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" راضية عن العملية وإدارتها ونتائجها، إلا أنها تفضل بث خط متواضع فيما يتعلق بالاستفادة من نتائجها، وهذا ما طلبه رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي"..

وأضافت الصحيفة: "أن قيادة الجيش "الإسرائيلي" تريد صياغة خط أكثر اعتدالًا فيما يتعلق بالتصريحات، كدرس من العمليات السابقة التي تم المبالغة فيها في تقدير طول فترات الهدوء بعد العملية، لكن المؤسسة الأمنية تعتقد أن العملية مهمة أيضًا ونقلت رسالة إلى حماس وحزب الله وإيران، بأنه حتى لو كان هناك خلافات حادة في أوساط المجتمع الإسرائيلي، فإن تصرف الجيش يكون أكثر حدة وقوة في مواجهة التهديدات"، على حد زعمها.

ومن جانبه، قال المحلل العسكري لصحيفة هأرتس العبرية، عاموس هريئيل: "إن حالة التأهب الأمني الشديد طوال أحداث أمس واليوم الجمعة، تتناقض مع تصريحات ما أُسمي بـ"الانتصار الإسرائيلي" في جولة القتال الأخيرة في قطاع غزة".

وأضاف هريئيل:"إن حالة التوتر الذي ظهرت في القدس على خلفية مسيرة الأعلام، والمشاورات الأمنية المتعددة التي سبقتها، تشهد على "إسرائيل" ليست متأكدة إطلاقا من تحقيقها لحالة الردع وما أسمته بـ"الانتصار". على حد زعمه.

وتابع المحلل:"هذا الأمر يُظهر خشية المنظومة الأمنية "الإسرائيلي" من رد فعل عنيف من قطاع غزة، مما قد يعيد التصعيد العسكري إلى المنطقة"، على حد قوله.