قناة عبرية: سموتريتش يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو

هدد وزير المالية "الإسرائيلي"، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة 19-5-2023، بالاستقالة من حكومة الصهيونية بزعامة بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، جاء تلويح سموتريتش بالاستقالة في حال رفض نتنياهو الرضوخ لمطالب الحريديين، بزيادة الميزانيات المخصصة لهم بنصف مليار شيكل، لصالح مؤسسات تعليمية ابتدائية للحريديين، في ظل ضيق الوقت المتبقي للموعد النهائي للمصادقة على "الموزانة العامة".

وقالت هيئة البث العامة "الإسرائيلية" (كان 11):" إن هذا الأمر يعكس حجم "الأزمة الداخلية" في حكومة نتنياهو على خلفية مطالب العديد من الأحزاب فيها بزيادة ميزانيات، قبل وقت قصير من الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن التوترات بين الأحزاب الائتلافية تتمحور بشكل أساسي حول مطالب حزب "أغودات يسرائيل" يتبع لحزب "يهدوت هتوراه"، موضحة وجود مباحثات مكثفة في الأيام الأخيرة لمحاولة للتوصل إلى تفاهمات حول هذا الشأن.

وشدد سموتريتش على أن المطالب التي يطالب بها الحريديون "لن تمر في ولايته" كوزيراً للمالية، على حد قوله.

وبحسب "كان 11" فإن رئيس حزب "ديغل هتوراة" الشريك في كتلة "يهدوت هتوراة"، عضو الكنيست موشيه غفني، ورئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، يعارضان مطالب "أغودات يسرائيل".