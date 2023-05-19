أسير من مخيم النصيرات يدخل عامه الخامس والأخير في سجون الاحتلال

دخل الأسير فادي ابو السبح من مخيم النصيرات وسط القطاع، اليوم الجمعة 19-5-2023، عامه الخامس والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة: "إن الأسير فادي ابو السبح (38عاما) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أتم عامه الرابع في سجون الاحتلال ودخل عامه الـ 5 والأخير".

يذكر أن قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اعتقلت الأسير "فادي ابو السبح" بتاريخ 18/05/2019 اثناء تواجده في الضفة الغربية حيث كان يعالج هناك وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة "حماس" ومقاومة الاحتلال.