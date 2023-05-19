زلزال بقوة 7,7 يضرب المحيط الهادئ وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال قويّ بلغت شدّته 7,7 درجات، صباح اليوم الجمعة، المحيط الهادئ في جنوب شرق كاليدونيا الجديدة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء، أنه بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال.

وأوضح أنه رُصِدت الهزّة على عمق 37 كيلومترًا وعلى بعد 333,8 كلم عن سواحل كاليدونيا.

وحذر مركز الإنذار بموجات التسونامي في المحيط الهادئ من أن موجات التسونامي في المحيط الهادئ قد تشكل موجة مدّ ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.

وقال المركز في بيان له: "إنه "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة بالتسونامي بضرورة توخي الحيطة والحذر.