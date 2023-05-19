الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 9 مواطنين في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة، فجر اليوم الجمعة 19-5-2023، طالت 9 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

ففي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين في قرية المغير قرب مدينة رام الله شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي حربي ووالده، والأسير المحرر علي الحج محمد ووالده عقب اقتحام منازلهم في قرية المغير برام الله.

وفي ذات الإطار، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة مواطنين من المدينة.

وذكرت مصادر أمنية، أنه قوات الاحتلال اعتقلت كل من الأشقاء: عبد اللطيف، ومجاهد، وزيد حمدان، خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدد من قرى مدينة جنين، حيث اقتحمت بلدة صانور وقامت باعتقال شابين من البلدة.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ناصر عبد الهادي ويزيد حبايبة، بعد مداهمة منزليهما في قرية صانور قضاء جنين.