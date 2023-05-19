الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء أمس الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية بعد غياب دام نحو 12 عاماً.

وقالت وكالة الأنباء السورية: "إن الرئيس الأسد وصل إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة"..

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، تلقى سابقاً، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية.

وبدأ صباح، أمس، توافد غالبية رؤساء وقادة وملوك الدول العربية إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة بالقمة العربية المقرر عقدها اليوم الجمعة.

جدير ذكره أنه أعلنت الجامعة العربية، في الـ 7 من مايو الجاري، عودة سوريا لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاماً، في أعقاب الحرب الكونية التي شنها الغرب وأدواته على سوريا.