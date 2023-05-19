قتيل وإصابتان في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

قتل شخص وأصيب آخر، اللية الماضية، في جريمة إطلاق نار، وقعت في بلدة كفر ياسيف في الداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شخصين بجروح حرجة جراء إصابتهما في جريمة إطلاق نار، ونقلا إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء وفاة أحدهما متأثرا بإصابته.

وفي ذات الإطار، أصيب شاب بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار أخرى وقعت في مدينة اللد بالداخل المحتل، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يُشار إلى أنه ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل عام 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 71 قتيلاً، بينهم 6 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، وطفلان على الأقل.

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل تصاعداً متواصلاً في جرائم القتل والعنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة "الإسرائيلية" عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة، وسط وجود شواهد تدل على تواطؤ الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" مع عصابات الإجرام.