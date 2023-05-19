كيف جاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 19-5-2023؟

حافظت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية في الأسواق المحلية الفلسطينية، اليوم الجمعة 19-5-2023، على ثبات أسعارها بعد حالة الانخفاض التي شهدها منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وتستحوذ أسعار الدولار والعملات المختلفة على اهتمام شريحة كبيرة من المتابعين، الذين يبحثون عنها باستمرار، وخاصة مت التجار والمستثمرين.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغييرات التي تتعلق بأسعار الدولار وباقي العملات، تبعاً لتغيرات الحاصة في الأسواق العالمية، ويهتم بهذه التحديثات للعملات العديد من التجار، وهي كما يلي:

- سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.64

- سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.14

- سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.92

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.12