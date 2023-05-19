الطقس: أجواء غائمة جزئياً وربيعية معتدلة

توقعت دائرة الرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 19-5-2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً ربيعياً لطيفاً ومعتدلاً نهاراً حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غداً السبت: 2023-05-20

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا ومعتدلاً نهاراً بارداً نسبياً خلال ساعات الليل حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.