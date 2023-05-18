سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 19-5-2023 ، ولقد عمل فريق فلسطين اليوم على نشر هذه المقالة التي تحمل في طياتها كافة المعلومات الجديدة بشان أسعار الذهب في سوريا بجميع العيارات لذلك نطلب من حضراتكم الان المواصلة في المتابعة حتى السطر الأخير وهي على النحو التالي :

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 19-5-2023

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 475,000، ومبيع: 480,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 480,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 477,000 ، مبيع: 483,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 483,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 490,000 ، مبيع: 492,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 492,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 490,000 ، مبيع: 943,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 943,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا اليوم

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 وصل عند مستوى بيع 571,429 وشراء 570,286 ليرة .

عيار 22 وصل عند مستوى بيع 523,810 وشراء 522,762 ليرة .

عيار 21 وصل عند مستوى بيع 500,000 وشراء 499,000 ليرة .

عيار 18 وصل عند مستوى بيع 428,571 وشراء 427,714 ليرة .

عيار 14 وصل عند مستوى بيع 333,333 وشراء 332,667 ليرة .

عيار 12 وصل عند مستوى بيع 285,714 وشراء 285,143 ليرة .

الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,771,429 وشراء 17,735,886 ليرة .

الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 4,000,000 و شراء 3,992,000 ليرة .

الكيلو وصل عند مستوى بيع 571,428,571 وشراء 570,285,714 ليرة .

وفي ختام هذه المقالة التي حرصنا فيها شرح سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الجمعة 19-5-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .