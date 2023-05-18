تحميل دعاء النجاح في الامتحان مستجاب بصيغة pdf ، ومع بدء الاقتراب لعقد الامتحانات قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع تفاصيل شرح هذه الموضوع الذي يبحث عنه آلاف الأشخاص من مختلف انحاء الوطن العربي لا سيما على جوجل الشهير .

ونتيجة لهذا الامر قام الفريق في عرض هذه السطور التي نضع فيها رابط تحميل دعاء النجاح في الامتحان مستجاب بصيغة pdf حيث يمكنكم وبمجرد قراءة السطور التي تلي هذه المقدمة من الوصول إليها بكل اريحية تامة ولابد من حضراتكم في المواصلة بالمتابعة حتى النهاية .

تحميل دعاء النجاح في امتحان التوجيهي pdf

ولقد وضعنا لكم دعاء النجاح بامتحان التوجيهي في هذه السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة مباشرة

أولا: دعاء عند التوجه إلى الامتحان

اللهم إنى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

ثانيا: دعاء عند دخول لجنة الامتحان

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.



ثالثا: دعاء عند بداية الإجابة

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

رابعا: دعاء عند تعسّر الإجابة

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

خامسا: دعاء عند النسيان

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.. أو رد على ضالتي

سادسا : دعاء عند الانتهاء من الامتحان

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

دعاء قبل امتحان التوجيهي 2023

وبعد ان تعرفتم على الادعية وضعنا لكم مقطع مصور حولها ولمشاهدته ما عليكم الان سوى الضغط عليه وهو .

تحميل دعاء النجاح امتحان التوجيهي pdf

وفي هذه الفقرات وضعنا لكم رابط تحميل دعاء النجاح بامتحان التوجيهي بصيغة pdf ويترتب عليكم الان الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا .

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها فريق الموقع تفاصيل تحميل دعاء النجاح في امتحان الثانوية العامة التوجيهي بصيغة pdf لهذا العام 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .