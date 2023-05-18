اصابة شاب بالرصاص بمواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم

أصيب، مساء اليوم الخميس، شاب بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب (27 عاما) برصاصة في الرقبة أثناء تواجده مع أفراد عائلته في ساحة المنزل.

وذكر المصادر ذاتها، أنه تم نقل إثرها إلى المستشفى، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.