بالفيديو فلسطينيون ينظمون مسيرة "رفع أعلام فلسطين" في جنين

نظم مئات الفلسطينيين، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي جابت شوارع المدينة، أعلام فلسطين وسط هتافات وشعارات وطنية تدعم المقاومة وتساند المقدسيين في مواجهة اقتحامات المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وينظم آلاف المستوطنين بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال مسيرة الأعلام التي انطلقت من أبواب البلدة القديمة وصولاً إلى حائط البراق.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان والسيدات.