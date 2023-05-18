هنية: حالة الاستنفار التي يعيشها الكيان لتأمين "مسيرة الأعلام" تعكس هشاشته الأمنية

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء اليوم الخميس 18/5/2023م، أن استنفار الكيان من شماله إلى جنوبه لتوفير حماية لما يسمى مسيرة الأعلام تعكس الهشاشة الأمنية التي يعيشها.

وقال هنية في تصريح صحفي:" إن علم فلسطين الذي يرفرف فوق أرضنا يرسخ هوية الوطن وأصحابه الشرعيين، وسيقذف الله بحقنا على باطلهم فيدمغه فإذا هو زاهق"، مؤكداً أن فصول المواجهة مع العدو مستمرة وسيغلق شعبنا الحساب فقط بتحرير الأرض والقدس والعودة.

كما أكد أن ما يجري الآن يوضح طبيعة الصراع بأبعاده الدينية والوطنية، لافتاً إلى أن إغلاق البلدة القديمة في القدس يعكس رعب المستوطنين من صمود أهلنا في القدس المحتلة.