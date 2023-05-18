بالصور إصابات بالرصاص والاختناق جراء استهداف الاحتلال المشاركين في مسيرة جماهيرية منددة بـ"مسيرة الأعلام" شرق غزة

أصيب عدد من المواطنين، عصر اليوم الخميس18/5/2023م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مخيم العودة ملكة شرقي مدينة غزة، خلال المسيرة الجماهيرية الغاضبة والمنددة بما يسمى "ميسرة الأعلام" التي تنظمها جماعات استيطانية متطرفة في مدينة القدس المحتلة اليوم في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مراسلنا، أن عدداً من المواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم ملكة، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات الاختناق بغاز الاحتلال الذي يطلق بين الحين والأخر صوب المشاركين في المسيرة الذي يرفعون الأعلام الفلسطينية في رداً على "مسيرة الأعلام الصهيونية المتطرفة".

وبين أن الشباب الثائر أشعل الإطارات المطاطية قرب السياج الفاصل شرق غزة وسط هتافات منددة بمسيرة الأعلام الاحتلالية وعدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على المقدسيين وحراس المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس وداخل ساحات المسجد المبارك.

وأشار مراسلنا إلى أن عدداً من الشباب الثائر تمكنون من رفع العلم الفلسطيني فوق السياج الأمني الذي دفع الاحتلال بعض آلياته العسكرية باتجاه السياج.

















