 د. عليان: مسيرة الأعلام تأتي ضمن الصراع على الهوية والرواية الفلسطينية في القدس

أكد الدكتور جميل عليان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس18/5/2023م أن مسيرة الأعلام اليهودية تدخل ضمن الصراع على الهوية والرواية الفلسطينية الصادقة والحقيقية، مشدداً على أن الفلسطيني حقق إنجازا كبيرا لتأكيد فلسطينية وإسلامية القدس.

وأوضح د. عليان خلال تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مسيرة الأعلام وصفة فاشلة لكيان مشوه يعاني من أمراض لا شفاء لها إلا الموت، مبيناً أن المقاومة المسلحة هي المحدد الوحيد للعلاقة مع المشروع الصهيوني.

وأشار د. عليان إلى أن المقاومة انتصرت لأنها أحدثت شروخا وتحديات خطيرة في المشروع الصهيوني وجعلت الصهاينة متأكدين أنهم لن يتجاوزوا عقد الثمانينيات.

وأضاف: انتصرت المقاومة لأنها أصبحت رقما مهما في موازين الصراع والقوى الإقليمية يفوق موازين كثير من دول المنطقة، ولأنها أوقفت وعرقلت مشاريع الشرعنة والتطبيع في المنطقة واستبدلتها بشرعية المقاومة".