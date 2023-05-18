الاحتلال يفرج عن الأسير عمار عابد من غزة بعد اعتقال دام (20) عامًا ونصف

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم؛ أن سـلطات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير المجاهد عمار محمود سلمان عابد (39 عامًا) من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 20 عامًا ونصف.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 21/11/2002م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن (17) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وبتاريخ 17/06/2014م، وجهت له سلطات الاحتلال تهمة التآمر لمحاولة إدخال هواتف للأسرى داخل السجن، والتي يستخدمها الأسرى للتواصل مع عائلاتهم بهدف الاطمئنان عليهم، وأصدرت محكمة بئر السبع الصهيونية حكمًا جائرًا بحقه بالسجن ثلاثة أعوام ونصف تضاف لفترة محكوميته السابقة لتصبح فترة محكوميته عشرون عامًا ونصف.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عمار عابد ولد بتاريخ 17/07/1984م، وهو متزوج، وكانت مهجة القدس قد أشهرت له رواية ألفها خلال فترة اعتقاله وهي "رواية المعمعة" وكتاب منحة المحنة، وأُفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

