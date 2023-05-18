"معروف" يدعو وسائل الإعلام للتركيز على خطورة مخططات الاحتلال وأثرها على واقع المسجد الأقصى

دعا سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس18/5/2023م، وسائل الإعلام لمواكبة وتغطية فعاليات شعبنا اليوم، والتركيز على خطورة مخططات الاحتلال وأثرها على واقع المسجد الأقصى المبارك، وتداعياتها على أهل القدس بصورة خاصة.

وقال معروف في تصريح صحفي :" تشارك الوزارات والمؤسسات الحكومية أبناء شعبنا في يوم رفع العلم بوقفات نظمتها لموظفيها في مختلف المقرات ورفع الأعلام الفلسطينية، وتسهيل إجراءات عقد الفعاليات الجماهيرية والفصائلية المنوي تنفيذها، وتوفير الأمن والحماية لها".

وأضاف:" نبرق بتحية الاعتزاز والإكبار لشعبنا في شتى أماكن تواجده، الذين يرفعون اليوم العلم الفلسطيني رمزا للهوية، وفي مقدمتهم أهلنا بالقدس والضفة والداخل الذين يخرجون اليوم في مواجهة مباشرة مع مخططات الاحتلال بتمرير مسيرة الأعلام الزائفة، وإفشال محاولات اقتحام المسجد الأقصى".

وحيا معروف أهلنا في قطاع غزة الذين يخرجون بفعاليات جماهيرية وفصائلية بالتزامن، ليؤكدوا على وحدة موقفنا الفلسطيني الرافض في مختلف الساحات لمخططات التهويد، ويبرقون برسالة الدعم لأهل القدس بوصفهم.