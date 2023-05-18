ملتقى دعاة فلسطين:هدف التقسيم المكاني والزماني لمسيرات الأعلام لن يكون

أكد ملتقى دعاة فلسطين اليوم الخميس 18/5/2023، أن الاحتلال يحاول من تسيير مسيرات الأعلام والاقتحامات فرض واقع في المسجد الأقصى بقوة السلاح والاعتماد على تركيع بعض الأنظمة العربية بسياسة التطبيع، لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا وتهويده.

وشدد ملتقى دعاة فلسطين على أن رفع المستوطنين أعلام دولة الكيان الغاصب لأرض فلسطين، وتسيير وفود قطعانه لاقتحام المسجد الأقصى تحت قوة وحماية التكنولوجيا العسكرية والمدعومة من دول الشر لن تنجح في تحقيق الهدف وإن امتلأت باحات وأروقت ومصليات وشوارع وأزقة القدس والمسجد الاقصى بقطعانهم وأعلامهم.

وأكد الملتقى أن هذه المسيرة والاقتحامات سوف تفشل كما فشلت المسيرات والاقتحامات السابقة، وكما أفشل المرابطون البوابات الإلكترونية، وإغلاق باب الرحمة.

كما شدد الملتقى على أن هدف التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى والذي من أجله تسير المسيرات والاقتحامات لن يكون، وإن تمت السيطرة بالقوة العسكرية على المسجد الأقصى والقدرس بكامله، فسيف القدس في وحدة الساحات، وعزيمة ثأر الأحرار بعزم الإيمان والوعي والثورة سوف يفشلون كل مخطط لتقسيم المسجد الأقصى وتهويد القدس.