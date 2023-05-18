الاحتلال يمنع استكمال ترميم مبنى بمحيط الحرم الإبراهيمي

منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 18 مايو 2023، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم لأحد المباني في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأفاد مدير عام لجنة الإعمار عماد حمدان، بأن قوات الاحتلال أوقفت أعمال ترميم أحد المباني في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنعت طواقم لجنة الإعمار من استكمال الأعمال، وأجبرت الطاقم على إخلاء المبنى الذي يعود لعائلة مسودة، وهو مكون من ثلاثة طوابق، علما أن أعمال الترميم في مراحلها النهائية.

وقال حمدان: إن الاحتلال يعمل جاهدا على إعاقة عمل لجنة الإعمار، ويمنعنا من الوصول إلى جزء كبير من المباني في العديد من مناطق البلدة القديمة من الخليل، وما نستطيع الوصول إليه تتعرض طواقمنا فيه للملاحقة والاحتجاز وغيرها من الإجراءات القمعية، ويهدف الاحتلال من وراء ذلك إلى الحيلولة دون ترميم تلك المباني وإبقائها غير صالحة، لمنع المواطنين من السكن فيها وإفراغ تلك المناطق لتسهيل سيطرته عليها.