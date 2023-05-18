الأونروا تقرر منع تنفيذ امتحانات نهائية لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:17 م
18 مايو 2023
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