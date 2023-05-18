تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
25° - 21°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
الأونروا تقرر منع تنفيذ امتحانات نهائية لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:17 م
18 مايو 2023
متعلقات
أبو عاذرة لـ"فلسطين اليوم": امتحانات الأونروا للطلبة في موعدها 23/5/2023
01:56 م
مصر تُقرر رفع سعر السولار
04:37 م
رابط : التعليم بغزة ينشر أماكن تقديم امتحانات الوظائف التعليمية وأرقام الجلوس
01:07 م
موعد توزيع ارقام الجلوس لطلبة التوجيهي في غزة 2023
11:01 ص
عاجل