غزة: المباحث تضبط 3 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط الأحياء السكنية

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم المحروقات، بالاشتراك مع الدفاع المدني، والإدارة العامة للبترول، ثلاثة أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط الأحياء السكنية بمحافظتي شمال غزة وخانيونس، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت مباحث التموين إلى أنها ضبطت جهازين لدى الموزعين رامي (أ. ع)، وزكريا (ح)، وذلك خلال جولاتها الميدانية على نقاط بيع الغاز بمحافظة شمال غزة، كما ضبطت جهازاً آخراً وسط الأحياء السكنية بمحافظة خان يونس.

وبيّنت أنها ضبطت خلال جولاتها الميدانية على نقاط بيع الغاز، أسطوانة غاز تالفة ومهترئة، بالإضافة إلى ميزان الكتروني، مشيرةً إلى إحالة ملفات القضايا والمضبوطات للدفاع المدني لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وأكدت، أن نقاط بيع الغاز العشوائي تُشكل خطراً على حياة المواطنين لتواجدها وسط التجمعات السكنية.