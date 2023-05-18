حماس : العلم الفلسطيني رمزٌ لهويتنا ووحدتنا ولن يُرهبنا إقرار قانون حظر رفعه

أكدت حركة حماس اليوم الخميس 18/5/2023 أن إقرار "الكنيست" الصهيوني قانوناً بالقراءة التمهيدية يقضي بحظر رفع العلم الفلسطيني وفرض عقوباتٍ على من يقوم برفعه إمعانٌ في الفاشية والحرب الصهيونية المفتوحة على شعبنا الفلسطيني، وضوء أخضر لقوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية القمعية لملاحقة أبناء شعبنا وانتهاك حقوقهم.

وأدانت حماس بأشد العبارات هذا القانون الاحتلالي الفاشي، مؤكدةً بأنه لن يُرهب شعبنا أو يثنينا عن رفع العلم الفلسطيني، بل سيكون حافزاً لحمله في كل مكان والاعتزاز به كرمزٍ وطنيٍ يعبر عن هويتنا ووحدتنا ونضالنا، تتوارثه الأجيال وترفعه على كل شبرٍ من أرضنا الفلسطينية.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم والمتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بإدانة سياسات حكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا ورموزه الوطنية، داعية ًإلى دعم نضالنا حتى التحرّر والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس التي ستبقى دوماً متوشحةً بعلمنا الفلسطيني.